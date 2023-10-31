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Синельщиков: комиссия ГД просит снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова

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Комиссия Госдумы по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера и мандатным вопросам просит снять полномочия с депутатов Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).
Синельщиков: комиссия ГД просит снять полномочия с депутатов Власова и Белоусова
  • РИА Новости
  • © Владимир Федоренко

Соответствующее заявление сделал первый зампредседателя комиссии Юрий Синельщиков (фракция КПРФ). Его слова приводит ТАСС.

«Рекомендовали снять полномочия с одного и со второго», — заявил он по итогам заседания комиссии.

Ранее стало известно, что Госдума может досрочно лишить мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Власов в разговоре с RT прокомментировал намерение комиссии по регламенту добиться того, чтобы его лишили мандата за прогулы. 

Как отметил Власов, он пытался передать комиссии по вопросам депутатской этики «материалы касательно работы, заседаний, того, как они проходили», однако у него «никакие документы не взяли».

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