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«Ведомости»: два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за прогулов

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Госдума впервые досрочно лишит мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Об этом информирует газета «Ведомости».

Отмечается, что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.

По информации первого зампреда комитета по защите конкуренции Игоря Игошина, Белоусов также систематически не посещает его заседания.

Ранее депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.

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