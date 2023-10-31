«Ведомости»: два депутата Госдумы впервые лишатся мандатов из-за прогулов
Об этом информирует газета «Ведомости».
Отмечается, что Власов без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.
По информации первого зампреда комитета по защите конкуренции Игоря Игошина, Белоусов также систематически не посещает его заседания.
Ранее депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.