Депутата Самсонова в Приморье досрочно лишили мандата по делу о растлении

Депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, 14 июля в отношении него вступил в силу обвинительный приговор.

Уточняется, что председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания региона Всеволод Романов предложил принять подготовленный комитетом проект постановления.

Предложение поставили на голосование, за него отдали голоса 23 человека.

В сентябре 2022 года Самсонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о растлении ребёнка.