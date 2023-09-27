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Депутата Самсонова в Приморье досрочно лишили мандата по делу о растлении

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Депутаты в Приморском крае на заседании заксобрания проголосовали за досрочное прекращение полномочий депутата Артёма Самсонова из-за дела о растлении ребёнка.
Депутата Самсонова в Приморье досрочно лишили мандата по делу о растлении
  • РИА Новости

Об этом пишет РИА Новости.

Как отмечается в материале, 14 июля в отношении него вступил в силу обвинительный приговор.

Уточняется, что председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания региона Всеволод Романов предложил принять подготовленный комитетом проект постановления.

Предложение поставили на голосование, за него отдали голоса 23 человека.

В сентябре 2022 года Самсонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о растлении ребёнка.

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