Депутата Самсонова в Приморье досрочно лишили мандата по делу о растлении
- РИА Новости
Об этом пишет РИА Новости.
Как отмечается в материале, 14 июля в отношении него вступил в силу обвинительный приговор.
Уточняется, что председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы заксобрания региона Всеволод Романов предложил принять подготовленный комитетом проект постановления.
Предложение поставили на голосование, за него отдали голоса 23 человека.
В сентябре 2022 года Самсонова приговорили к 13 годам колонии строгого режима по делу о растлении ребёнка.