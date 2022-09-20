Суд приговорил депутата Самсонова к 13 годам колонии по делу о развращении ребёнка
- РИА Новости
- © Виталий Аньков
Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.
«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату законодательного собрания Приморского края», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.
Суд назначил Самсонову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.
Ранее защита обжаловала продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка.
Самсонова заключили под стражу в ноябре.