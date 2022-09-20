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Суд приговорил депутата Самсонова к 13 годам колонии по делу о развращении ребёнка

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Приморский депутат Артём Самсонов приговорён к 13 годам колонии строгого режима по делу о растлении ребёнка.
Суд приговорил депутата Самсонова к 13 годам колонии по делу о развращении ребёнка
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом сообщили в СУ СК России по Приморскому краю.

«Собранные следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю доказательства признаны судом достаточными для вынесения обвинительного приговора депутату законодательного собрания Приморского края», — приводит РИА Новости сообщение ведомства.

Суд назначил Самсонову наказание в виде 13 лет лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Ранее защита обжаловала продление ареста депутату Самсонову по делу о развращении ребёнка.

Самсонова заключили под стражу в ноябре.

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