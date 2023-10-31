Депутат Власов прокомментировал планы комиссии по регламенту лишить его мандата

Депутат Госдумы Василий Власов в разговоре с RT прокомментировал намерение комиссии по регламенту добиться того, чтобы его лишили мандата за прогулы.

Как отметил Власов, он пытался передать комиссии по вопросам депутатской этики «материалы касательно работы, заседаний, того, как они проходили», однако у него «никакие документы не взяли».

Он также добавил, что «80% голосований были по электронной почте».

«То, что касается личных заседаний, я присутствовал на всех заседаниях, где вопрос обсуждался касательно ситуаций с санаторно-курортными картами, например. Или то, что касается транспортного обеспечения. Если вопрос касался награждения медалями или выдачи грамот, то, понятное дело, я был в это время в командировке. Если мы говорим, что у нас онлайн-голосования, онлайн-работа, то в 80% голосований я участвовал», — рассказал парламентарий.

Вместе с этим Власов подчеркнул, что был на 98% заседаний Госдумы «в самом зале заседания» в текущем созыве, а его комиссия не всегда предупреждала о заседании за два дня, «как по регламенту».

Ранее стало известно, что Госдума может досрочно лишить мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Так, Виктор Пинский, руководитель комиссии по регламенту, в которую входит Власов, отмечал в беседе с «Ведомостями», что депутат без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.