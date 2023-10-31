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Депутат Власов прокомментировал планы комиссии по регламенту лишить его мандата

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Депутат Госдумы Василий Власов в разговоре с RT прокомментировал намерение комиссии по регламенту добиться того, чтобы его лишили мандата за прогулы. 
Депутат Власов прокомментировал планы комиссии по регламенту лишить его мандата
  • РИА Новости

Как отметил Власов, он пытался передать комиссии по вопросам депутатской этики «материалы касательно работы, заседаний, того, как они проходили», однако у него «никакие документы не взяли».

Он также добавил, что «80% голосований были по электронной почте».

«То, что касается личных заседаний, я присутствовал на всех заседаниях, где вопрос обсуждался касательно ситуаций с санаторно-курортными картами, например. Или то, что касается транспортного обеспечения. Если вопрос касался награждения медалями или выдачи грамот, то, понятное дело, я был в это время в командировке. Если мы говорим, что у нас онлайн-голосования, онлайн-работа, то в 80% голосований я участвовал», — рассказал парламентарий.

Вместе с этим Власов подчеркнул, что был на 98% заседаний Госдумы «в самом зале заседания» в текущем созыве, а его комиссия не всегда предупреждала о заседании за два дня, «как по регламенту».

Ранее стало известно, что Госдума может досрочно лишить мандатов депутатов Госдумы Василия Власова (ЛДПР) и Вадима Белоусова («Справедливая Россия — За правду»).

Так, Виктор Пинский, руководитель комиссии по регламенту, в которую входит Власов, отмечал в беседе с «Ведомостями», что депутат без уважительной причины и предупреждения пропустил более 60% заседаний комиссии.

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