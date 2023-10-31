Биохимик Кулешова: в водопроводной воде содержится до 0,5 мг хлора на литр
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Хлор добавляют в воду в самом конце подготовки питьевой воды в городе после механической фильтрации и химической очистки, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».
Этот элемент убивает в воде вредные микроорганизмы, при этом представляет опасность для человека.
«Во-первых, он плохо пахнет. Во-вторых, он активный и может вступать в химические реакции», — заметила Кулешова.
Она посоветовала использовать фильтр для воды или пить бутилированную воду.
Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.