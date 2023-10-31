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Биохимик Кулешова: в водопроводной воде содержится до 0,5 мг хлора на литр

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Эксперт-биохимик технологической компании по производству фильтров для воды «Барьер» Мария Кулешова сообщила, что на выходе из-под водопроводного крана в воде остаётся от 0,3 до 0,5 мг на 1 л активного хлора.
Биохимик Кулешова: в водопроводной воде содержится до 0,5 мг хлора на литр
  • Gettyimages.ru
  • © RUNSTUDIO

Хлор добавляют в воду в самом конце подготовки питьевой воды в городе после механической фильтрации и химической очистки, отметила эксперт в беседе с «Газетой.Ru».

Этот элемент убивает в воде вредные микроорганизмы, при этом представляет опасность для человека.

«Во-первых, он плохо пахнет. Во-вторых, он активный и может вступать в химические реакции», — заметила Кулешова.

Она посоветовала использовать фильтр для воды или пить бутилированную воду.

Ранее заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.

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