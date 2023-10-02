В Москве провели свыше 2 млн проб качества воды с начала года
Об этом сообщает «Москва 24».
Столица потребляет 2,8 млн кубометров воды ежедневно. При этом в Москве проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей, отметил Бирюков.
«Выполняем забор более чем в 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети», — заявил вице-мэр.
Он добавил, что все исследования подтвердили соответствие воды по всем стандартам.
Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приёме заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».