В Москве провели свыше 2 млн проб качества воды с начала года

Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.

Об этом сообщает «Москва 24».

Столица потребляет 2,8 млн кубометров воды ежедневно. При этом в Москве проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей, отметил Бирюков.

«Выполняем забор более чем в 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети», — заявил вице-мэр.

Он добавил, что все исследования подтвердили соответствие воды по всем стандартам.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приёме заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».