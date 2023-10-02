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В Москве провели свыше 2 млн проб качества воды с начала года

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Заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Пётр Бирюков рассказал, что в Москве с начала года сделали свыше 2 млн проб качества воды. По его словам, состояние воды на всех этапах специалисты анализируют по 184 показателям.
В Москве провели свыше 2 млн проб качества воды с начала года

Об этом сообщает «Москва 24».

Столица потребляет 2,8 млн кубометров воды ежедневно. При этом в Москве проложено более 13 тыс. км водопроводных сетей, отметил Бирюков.

«Выполняем забор более чем в 250 точках, начиная от водохранилищ. Кроме лабораторного контроля, воду проверяют с помощью свыше 500 автоматических анализаторов, которые установлены на территориях водосбора, станциях водоподготовки и в распределительной сети», — заявил вице-мэр.

Он добавил, что все исследования подтвердили соответствие воды по всем стандартам.

Ранее НСН сообщала, что мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о приёме заявок на конкурс экологических инноваций «Зелёная Москва».

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