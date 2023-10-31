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Покупатель бизнеса Decathlon в России запускает новую сеть спортивных магазинов

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Компания АРМ, купившая российский бизнес спортивного ретейлера Decathlon, запускает новую сеть спортивных магазинов. Она будет называться Desport.
Покупатель бизнеса Decathlon в России запускает новую сеть спортивных магазинов
  • Gettyimages.ru
  • © webphotographeer

Как сообщает ТАСС, первые торговые объекты откроются в декабре.

«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сказали в компании.

Ранее в Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России.

Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что ситуация с уходом западных компаний и покупкой их активов новыми владельцами весьма разноплановая.

По его словам, многие компании «хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление».

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