Покупатель бизнеса Decathlon в России запускает новую сеть спортивных магазинов
- Gettyimages.ru
- © webphotographeer
Как сообщает ТАСС, первые торговые объекты откроются в декабре.
«Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сказали в компании.
Ранее в Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России.
Замглавы Минпромторга Виктор Евтухов отмечал, что ситуация с уходом западных компаний и покупкой их активов новыми владельцами весьма разноплановая.
По его словам, многие компании «хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление».