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В Минпромторге России анонсировали открытие магазинов Decathlon

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Замглавы Минпромторга России Виктор Евтухов в эфире телеканала «Россия 24» анонсировал открытие магазинов Decathlon после покупки активов новым владельцем.
В Минпромторге России анонсировали открытие магазинов Decathlon
  • Gettyimages.ru

«Сделка компании Decathlon была одобрена правительственной комиссией несколько месяцев назад, уже уплачен обязательный взнос в бюджет, и я думаю, что до конца этого года магазины будут открываться», — цитирует его ТАСС.

Вместе с этим он добавил, что ситуация с уходом западных компаний и покупкой их активов новыми владельцами весьма разноплановая. По его словам, многие компании «хотели бы вернуться, многие не хотят уходить и не уходят, несмотря на очень жесткое давление».

Евтухов добавил, что даже многие ушедшие компании в договорах о продаже российских активов прописывали возможность последующего выкупа и возвращения на российский рынок.

Ранее в Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России.

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