Узнать больше

В Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России

Короткая ссылка
Статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в стране.
В Минпромторге заявили, что Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России
  • globallookpress.com
  • © Roman Denisov

По словам представителя ведомства, сделка уже одобрена специальной правительственной комиссией.

«Документы по продаже активов Decathlon в России... рассмотрены на этой неделе, сделка одобрена. Французская сеть Decathlon нашла покупателей на все свои магазины в России», — цитирует его РИА Новости.

Уточняется, что фирма продаёт 35 своих магазинов и склад. Покупателем объектов выступила российская компания АРМ, владеющая, в частности, франшизой Mango.

22 марта прошлого года Decathlon объявила о приостановке деятельности на территории России.

В январе РБК писал, что французская сеть спортмагазинов Decathlon решила продать свой бизнес в России.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить