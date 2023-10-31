Кадыров призвал силовиков жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников силовых ведомств жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков.

Его цитирует РИА Новости.

В ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве Чечни он отметил, что если в республике кто-то выйдет на несанкционированные беспорядки, то необходимо нарушителя «задержать и посадить».

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвёртый выстрел сделайте в лоб», — сказал Кадыров.

Глава республики считает, что после такого на несанкционированные беспорядки «больше не выйдут».

Также Кадыров заявил, что это его приказ.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов