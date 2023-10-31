RT в Telegram
Подпишись

Кадыров призвал силовиков жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков

Кадыров призвал при беспорядках делать три выстрела в воздух и четвёртый в лоб

Короткая ссылка
Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал сотрудников силовых ведомств жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков.
Кадыров призвал силовиков жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков
  • РИА Новости
  • © Саид Царнаев

Его цитирует РИА Новости.

В ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве Чечни он отметил, что если в республике кто-то выйдет на несанкционированные беспорядки, то необходимо нарушителя «задержать и посадить».

«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвёртый выстрел сделайте в лоб», — сказал Кадыров.

Глава республики считает, что после такого на несанкционированные беспорядки «больше не выйдут».

Также Кадыров заявил, что это его приказ.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить