Кадыров призвал силовиков жёстко действовать в отношении зачинщиков беспорядков
Кадыров призвал при беспорядках делать три выстрела в воздух и четвёртый в лоб
- РИА Новости
- © Саид Царнаев
Его цитирует РИА Новости.
В ходе совещания с представителями МВД и Росгвардии в правительстве Чечни он отметил, что если в республике кто-то выйдет на несанкционированные беспорядки, то необходимо нарушителя «задержать и посадить».
«Или сделайте три предупредительных выстрела в воздух и после этого, если человек не выполняет требование закона, — четвёртый выстрел сделайте в лоб», — сказал Кадыров.
Глава республики считает, что после такого на несанкционированные беспорядки «больше не выйдут».
Также Кадыров заявил, что это его приказ.
30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.
МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов