Полицейские в Дагестане провели более 50 обысков после беспорядков в Махачкале
- РИА Новости
Об этом сообщило МВД.
«Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках», — сказано в заявлении.
30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.
Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.
Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов.