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Полицейские в Дагестане провели более 50 обысков после беспорядков в Махачкале

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Полицейские в Дагестане провели более 50 обысков и изъяли технику у лиц, причастных к организации и участию в массовых беспорядках.
Полицейские в Дагестане провели более 50 обысков после беспорядков в Махачкале
  • РИА Новости

Об этом сообщило МВД.

«Полицейскими проведено более 50 обысковых мероприятий, изъяты оргтехника и телефоны, являющиеся доказательственной базой причастности данных лиц к организации и участию в массовых беспорядках», — сказано в заявлении.

30 октября МВД заявило о задержании 83 человек, принимавших участие в беспорядках в Дагестане.

Сейчас МВД, ФСБ и СК России продолжают оперативно-разыскные мероприятия.

Оперативная обстановка в Дагестане находится под полным контролем правоохранительных органов.

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