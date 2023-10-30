RT в Telegram
Подпишись

Четыре человека остаются в больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы

Короткая ссылка
Четыре человека остаются в больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы, информирует пресс-служба Министерства здравоохранения Дагестана.
Четыре человека остаются в больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы
  • Gettyimages.ru
  • © RunPhoto

«На данный момент стационарное лечение получают четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, трое из пострадавших являются сотрудниками правоохранительных органов, ещё один — гражданский.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.

Российский президент Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить