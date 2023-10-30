Четыре человека остаются в больницах после беспорядков в аэропорту Махачкалы
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«На данный момент стационарное лечение получают четверо пострадавших в инциденте в аэропорту Махачкалы», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, трое из пострадавших являются сотрудниками правоохранительных органов, ещё один — гражданский.
Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.
Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.
Российский президент Владимир Путин получает подробные доклады о ситуации в Дагестане.