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Кардиолог Конев посоветовал заниматься физической активностью для профилактики инсульта

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Доктор медицинских наук, профессор кафедры геронтологии и гериатрии ФПДО МГМСУ, врач-кардиолог Юрий Конев посоветовал заниматься достаточной физической активностью для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний.
Кардиолог Конев посоветовал заниматься физической активностью для профилактики инсульта
  • Gettyimages.ru
  • © Westend61

«Должна быть достаточная физическая активность. Её отсутствие приводит к тому, что страдают наши сосуды. В первую очередь сосуды головы и сердца», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в числе других методов профилактики — полноценный сон и правильное питание.

Ещё один фактор возникает с возрастом, отметил Конев.

«Если выявлено повышенное артериальное давление, то понижение до нормальных цифр вовсе не означает, что сосудистая регуляция восстановлена. И поэтому лечение должно быть очень длительным, если не пожизненным», — добавил он.

Ранее врач-кардиолог «СМ-Клиники» Анна Бирюкова в разговоре с газетой «Известия» перечислила первые симптомы тромбоза.

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