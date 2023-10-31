Психологи рассказали RT о способах адаптации к учёбе после каникул

Детский психолог Светлана Клюваева и детский психолог-педагог, сказкотерапевт Дарья Дугенцова в беседе с RT рассказали о том, как быстро адаптироваться к учебному процессу после каникул.

По словам Клюваевой, за неделю дети не успевают выйти из режима и довольно быстро возвращаются в учебный процесс.

«Родителям нужно помогать, соблюдать режим дня, не ложиться очень поздно, вставать тоже не очень поздно. Вообще, чем упорядоченнее жизнь ребёнка, чем она больше связана с расписаниями, тем она легче. Это основа для психической стабильности», — считает она.

В свою очередь Дугенцова подтвердила, что режим ребёнка можно сдвигать максимум на один час, чтобы минимизировать стресс.

«Во время каникул родители часто отпускают полностью ребёнка, говорят: «делай, что хочешь». В школьные дни ему нельзя играть в компьютер, а в каникулы можно 24/7 и в итоге ребёнок воспринимает школу как каторгу. Грубо говоря, если вы в день разрешаете школьнику сидеть один час в телефоне или компьютере, то в каникулы должна быть такая же история», — уверена она.

Психолог добавила, что также важно для школьника оставить ежедневные занятия, связанные с учёбой.

Ранее стало известно, что московские парки подготовили более 50 мероприятий для детей в дни осенних каникул, в том числе мастер-классы, экскурсии, игры и другие занятия.