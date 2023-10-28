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Парки Москвы подготовили более 50 мероприятий для детей в дни осенних каникул

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Московские парки подготовили более 50 мероприятий для детей в дни осенних каникул, в том числе мастер-классы, экскурсии, игры и другие занятия.
Парки Москвы подготовили более 50 мероприятий для детей в дни осенних каникул
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Вечерняя Москва» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Большая часть мероприятий будет проводиться бесплатно, на некоторые потребуется предварительная регистрация. Принять участие в акциях можно с 28 октября по 6 ноября.

«Для первых в этом учебном году школьных каникул наши парки приготовили более 50 познавательных и развлекательных мероприятий. Интересные для себя мастер-классы, экскурсии, игры и занятия смогут найти как учащиеся начальной школы, так и ребята старшего возраста», — заявил глава Департамента культуры Алексей Фурсин.

Ранее НСН сообщала, что на занятиях в рамках проекта «Учебный день в музее» в Москве в 2022/2023 учебном году побывали более 88 тыс. школьников и учащихся колледжей.

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