Врач Филёва: питание должно быть разнообразным в любом возрасте

Врач-эксперт лаборатории «Гемотест» Александра Филёва заявила, что нет универсального способа продлить молодость и жизнь, поскольку механизмы старения бывают разные.

В беседе с газетой «Известия» эксперт вместе с тем отметила, что питание в любом возрасте должно быть разнообразным.

«Организм человека не может вырабатывать в достаточном количестве витамины и минералы, от которых зависит работа всех органов и систем. Получить ценные микронутриенты мы можем только с пищей. Особенно важны для поддержания здоровья и сохранения молодости витамин А, витамины группы B, витамин D, калий, магний, кальций, цинк, селен, йод, полиненасыщенные жирные кислоты омега-3 и омега-6», — сказала Филёва.

По её словам, полезен и качественный сон, поскольку от этого зависит работа сердца, состояние сосудов, здоровье мозга, иммунитет.

Кроме того, важную роль играет физическая активность.

«Чтобы продлить молодость мозга, нужно как можно дольше нагружать его интересными и сложными задачами», — добавила Филёва

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов заявил, что в случае с фитнес-браслетами и приложениями для контроля здорового образа жизни речь идёт о вспомогательных технологиях массового производства, а не о медицинских изделиях.