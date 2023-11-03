Программы-вымогатели названы одной из главных киберугроз компаниям в России

Руководитель Лаборатории цифровой криминалистики F.A.C.C.T. Антон Величко сообщил RT, с какими киберугрозами российские компании сталкиваются чаще всего.

По словам специалиста, программы-вымогатели четвёртый год подряд остаются одной из главных киберугроз, с которыми имеют дело российские компании.

Однако, начиная с 2022 года, у киберпреступников заметно изменился мотив — не столько заработать, сколько нанести наибольший ущерб компаниям и их клиентам, добавил собеседник RT.

«В текущем году рост подобных атак был особенно заметным. Утекшие данные атакующие сразу не публикуют, а используют для проведения каскадных атак на крупных игроков как коммерческого, так и государственного секторов», — объяснил он.

Количество атак программ-вымогателей за девять месяцев 2023 года выросло на 75% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а средняя сумма первоначального выкупа за расшифровку данных превысила 37 млн рублей. Об этом свидетельствуют данные Лаборатории цифровой криминалистики F.A.С.С.T. Её эксперты исследовали высокотехнологичные преступления текущего периода на основе проведённых реагирований на инциденты в российских компаниях.

При этом, отметил Величко, ещё стремительнее росло количество политически мотивированных кибератак, целью которых было хищение конфиденциальных данных или полное разрушение ИT-инфраструктуры, — рост к прошлому году составил 140%.

Летом сообщалось, что в МВД России предложили дать полиции право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах без решения суда.