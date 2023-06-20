Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

МВД предложило дать полиции право блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда

Короткая ссылка
Российская полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В материале уточняется, что за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза.

Так, законопроектом предлагается дополнить УПК России статьёй 115, которая предусматривает возможность в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами по указанным счетам на срок до десяти суток.

В начале мая в Роскачестве предупредили о кибермошенниках в сфере туризма. Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с началом сезона отпусков кибермошенники стали всё более активно использовать схемы обмана в сфере туризма.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить