МВД предложило дать полиции право блокировать расходы со счетов кибермошенников без суда

Российская полиция хочет получить право замораживать расходные операции на счетах подозреваемых в кибермошенничествах на срок до десяти дней без решения суда.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на МВД России.

В материале уточняется, что за последние пять лет число преступлений с использованием IT увеличилось в три раза.

Так, законопроектом предлагается дополнить УПК России статьёй 115, которая предусматривает возможность в случаях, не терпящих отлагательства, при наличии оснований полагать, что счета использовались или предназначались для использования в преступной деятельности, принимать решение о приостановлении расходных операций с денежными средствами по указанным счетам на срок до десяти суток.

В начале мая в Роскачестве предупредили о кибермошенниках в сфере туризма. Руководитель направления информационной безопасности Центра цифровой экспертизы Роскачества Сергей Кузьменко в беседе с «Газетой.Ru» заявил, что с началом сезона отпусков кибермошенники стали всё более активно использовать схемы обмана в сфере туризма.