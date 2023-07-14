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Кибермошенники в России используют схемы с «наймом» людей в мессенджерах

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Ксения Калинкина
Руководитель Центра кибербезопасности F.A.С.С.T. Ярослав Каргалев рассказал RT о популярных в сети способах обмана людей, находящихся в поиске работы.
Кибермошенники в России используют схемы с «наймом» людей в мессенджерах
  • Gettyimages.ru
  • © nuttapong punna

Мошенники продолжают использовать сценарии с трудоустройством или заработком в интернете.

Летом 2023 года специалисты F.A.C.C.T. зафиксировали в мессенджерах массовую спам-рассылку якобы от сотрудников известной торговой сети по продаже косметики и парфюмерии, уточнил Каргалев.

«Пользователям предлагали заработать от 800 до 8,5 тыс. рублей в день на продвижении новых продуктов: «Ставьте лайки на наши новые товары каждый день, чтобы повысить их рейтинг популярности в нашем интернет-магазине», — отметил он.

Однако сначала новичку необходимо было пополнить баланс своего аккаунта на данном сайте — в этом и заключалась суть мошеннической схемы.

«Так злоумышленники не только крадут деньги, переведённые жертвами, но и могут собирать их персональные данные, чтобы продать полученную базу либо использовать в других мошеннических схемах», — резюмировал Каргалев.

Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права в IT, управляющий RTM Group Евгений Царёв в беседе с РИАМО выразил мнение, что в России в 2024 году искусственный интеллект сможет самостоятельно проводить кибератаки.

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