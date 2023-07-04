Специалист Костин: смена пароля поможет защитить сеть Wi-Fi от воров трафика

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Доктор технических наук и заведующий кафедрой радиоволновых процессов и технологий РТУ МИРЭА Михаил Костин рассказал, как проверить, не подключились ли посторонние к домашнему роутеру.
Специалист Костин: смена пароля поможет защитить сеть Wi-Fi от воров трафика
  • Gettyimages.ru
  • © Tara Moore

О том, что трафиком Wi-Fi-сети в квартире пользуется кто-то ещё, например соседи, может свидетельствовать неожиданное снижение скорости работы интернета, сообщил специалист в разговоре с «Газетой.Ru».

Чтобы проверить это, следует отключить от роутера все домашние гаджеты, посоветовал Костин. Если индикатор роутера продолжает мигать, значит, кто-то активно использует устройство.

«Защититься от Wi-Fi-воров поможет смена пароля на более надёжный и регулярное его обновление… Также не забывайте регулярно обновлять программное обеспечение роутера: производители стараются постоянно повышать уровень защиты своих устройств», — подытожил эксперт.

Ранее эксперт в сфере кибербезопасности и права в IT, управляющий RTM Group Евгений Царёв в беседе с РИАМО выразил мнение, что в России в 2024 году искусственный интеллект сможет самостоятельно проводить кибератаки.

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