Жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей
- globallookpress.com
- © Konstantin Kokoshkin
Об этом сообщает newizv.ru.
«У человека, обеспеченного собственным жильём, больше стимулов к тому, чтобы трудиться на благо окружающих. Кроме того, помогая людям приобрести жильё, мы фактически поддерживаем всю островную экономику», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.
По его словам, жилищное строительство стимулирует развитие многих смежных сфер — от производства стройматериалов до транспорта, передаёт сайт kp.ru.
Ранее президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артём Ананьев рассказал о мерах предосторожности, которые нужны при покупке квартиры.