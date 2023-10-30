RT в Telegram
Подпишись

Жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей

Короткая ссылка
Жильё по программе «Сахалинская ипотека» приобрели 160 семей. Количество заявлений от желающих воспользоваться условиями насчитывает более 1000.
Жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей
  • globallookpress.com
  • © Konstantin Kokoshkin

Об этом сообщает newizv.ru.

«У человека, обеспеченного собственным жильём, больше стимулов к тому, чтобы трудиться на благо окружающих. Кроме того, помогая людям приобрести жильё, мы фактически поддерживаем всю островную экономику», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.

По его словам, жилищное строительство стимулирует развитие многих смежных сфер — от производства стройматериалов до транспорта, передаёт сайт kp.ru.

Ранее президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артём Ананьев рассказал о мерах предосторожности, которые нужны при покупке квартиры.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить