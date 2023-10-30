Жильё по программе «Сахалинская ипотека» купили 160 семей

Жильё по программе «Сахалинская ипотека» приобрели 160 семей. Количество заявлений от желающих воспользоваться условиями насчитывает более 1000.

Об этом сообщает newizv.ru.

«У человека, обеспеченного собственным жильём, больше стимулов к тому, чтобы трудиться на благо окружающих. Кроме того, помогая людям приобрести жильё, мы фактически поддерживаем всю островную экономику», — заявил губернатор Валерий Лимаренко.

По его словам, жилищное строительство стимулирует развитие многих смежных сфер — от производства стройматериалов до транспорта, передаёт сайт kp.ru.

Ранее президент правозащитного фонда «Отечество», юрист и политолог Артём Ананьев рассказал о мерах предосторожности, которые нужны при покупке квартиры.