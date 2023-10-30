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Стоматолог Мелехова рассказала о причинах трещин на зубах

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Врач-стоматолог, челюстно-лицевой хирург, имплантолог-ортопед, главный врач стоматологической клиники Вероника Мелехова рассказала, почему у зубов скалываются края и появляются трещины.
Стоматолог Мелехова рассказала о причинах трещин на зубах
  • Gettyimages.ru
  • © santypan

В беседе с сайтом «Аргументы и Факты» она заявила, что если отсутствует несколько жевательных зубов, то начинает неправильно распределяться нагрузка — она перераспределяется в зону передних зубов, которые для этого не предназначены.

Ещё одна причина — неправильный прикус и чрезмерное сжатие челюстей.

Тактика лечения подбирается в зависимости от причин крошения зубов. Прикус можно выровнять, а если проблема в отсутствующих зубах, то есть пластины, брекеты, виниры и другие варианты.

Ранее, как сообщал сайт kp.ru, доктор медицинских наук, профессор заведующий кафедрой спортивной медицины и медицинской реабилитации Евгений Ачкасов заявил, что в случае с фитнес-браслетами и приложениями для контроля здорового образа жизни речь идёт о вспомогательных технологиях массового производства, а не о медицинских изделиях.

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