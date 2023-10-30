В Екатеринбурге студентка получила химический ожог в автобусе и попала в больницу

В Екатеринбурге студентка получила химический ожог неизвестным веществом в автобусе №24 и была госпитализирована.

Об этом сообщает E1.

По данным ведомства, 29 октября студентка ехала в автобусе, когда заметила, что намочила штаны пролитым на сиденье неизвестным веществом. Заглянув под них через некоторое время, она обнаружила, что её ягодицы сильно покраснели. Прибывшие медики констатировали ожог второй степени.

Студентку госпитализировали. Она сама считает, что неизвестное вещество специально пролили на сиденье. По её словам, жидкость, несмотря на реакцию с кожей, не проела сами штаны.

Ранее Следственный комитет Приморского края возбудил два уголовных дела после того, как дети получили химические ожоги из-за выпитой жидкости для розжига.