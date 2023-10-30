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Автоэксперт Моржаретто: электросамокатам на тротуарах не место

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Анастасия Белоусова
Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто в беседе с RT прокомментировал предложение зампреда комитета Госдумы по промышленности и торговле Александра Спиридонова снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.
Автоэксперт Моржаретто: электросамокатам на тротуарах не место
  • Gettyimages.ru
  • © galitskaya

«Я считаю, что электросамокаты в конечном итоге надо убирать с тротуаров — там не место для них. Нужна отдельная инфраструктура, те же самые велосипедные дорожки. Активно развивать их. Но тротуаре им вообще не место. Потому что самокат, как бы медленно он ни ехал, он всё равно быстрее пешехода», — подчеркнул эксперт.

В ГД предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч.

Ранее в Госдуме предложили ограничить скорость самокатчиков до 7 км/ч на тротуарах.

Также президент России Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта.

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