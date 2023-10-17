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В ГД предложили ограничить скорость самокатчиков до 7 км/ч на тротуарах

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Первый зампред комитета Госдумы по вопросам семьи, женщин и детей Татьяна Буцкая рассказала о законодательных инициативах, касающихся защиты пешеходов от самокатчиков. Она отправила запрос в московский Департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры и обратилась в Минтранс.
В ГД предложили ограничить скорость самокатчиков до 7 км/ч на тротуарах
  • Gettyimages.ru
  • © Oleg Elkov

Компании, которые сдают электросамокаты в аренду, обязаны ограничить их скорость 25 км/ч. Также необходимо, чтобы на самокатах были исправные тормоза, звуковые сигналы и светоотражатели. В Москве существует уже порядка 250 «медленных зон», где скорость движения средств индивидуальной мобильности (СИМ) не больше 5—15 км/ч, сказано в ответе департамента на обращение депутата.

Там также сообщили, что транспортный комплекс Москвы совместно с МВД прорабатывает вопрос верификации и идентификации пользователей СИМ.

Буцкая в разговоре с «Парламентской газетой» подчеркнула, что необходимо ограничить скорость передвижения СИМ по тротуарам 7 км/ч. Из Минтранса ей пришёл ответ, подписанный первым замглавы Минтранса Андреем Костюком, где говорится, что «инициативы являются актуальными и будут приняты во внимание при проработке предложений в проект». Речь о проекте дорожной карты по регулированию использования СИМ, которую готовят в министерстве.

Ранее вице-президент Национального автомобильного союза Антон Шапарин в интервью телеканалу «Звезда» выразил мнение, что владельцев самокатов нужно обязать получать регистрационные номера на свои транспортные средства. Это позволит осуществлять контроль за нарушениями ПДД.

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