В ГД предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч
Об этом пишет газета «Известия».
Отмечается, что соответствующие изменения депутат предлагает внести в постановление правительства о ПДД.
По данным газеты, письмо с данной инициативой он направил в Министерство транспорта.
Ранее в ГД предложили ограничить скорость самокатчиков до 7 км/ч на тротуарах.
Также президент России Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта.