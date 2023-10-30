В ГД предложили ограничить скорость электросамокатов на тротуарах до 15 км/ч

Зампред комитета Госдумы по промышленности и торговле Александр Спиридонов выступил с инициативой снизить разрешённую максимальную скорость электросамокатов на тротуарах и в пешеходной зоне с 25 до 15 км/ч.

Об этом пишет газета «Известия». Отмечается, что соответствующие изменения депутат предлагает внести в постановление правительства о ПДД. По данным газеты, письмо с данной инициативой он направил в Министерство транспорта. Ранее в ГД предложили ограничить скорость самокатчиков до 7 км/ч на тротуарах. Также президент России Владимир Путин поручил правительству установить единые требования к зарядной инфраструктуре электрического транспорта.