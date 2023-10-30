Бастрыкин поставил на контроль расследование дела о беспорядках в Дагестане

Председатель СК России Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане.

Бастрыкин поручил руководителю регионального отделения СК по Дагестану установить обстоятельства преступления и дать действиям организаторов и участников правовую оценку.

«Председатель СК России поставил на контроль ход расследования уголовного дела о массовых беспорядках в Дагестане», — добавили в СК.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале возбудили дело по статье об организации массовых беспорядков.

Установлены более 150 участников беспорядков в аэропорту Махачкалы, 60 из них задержаны и доставлены в полицию.

Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.