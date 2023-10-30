Учёного ДВО РАН приговорили к заключению за махинации

Советский районный суд Владивостока приговорил экс-директора Института проблем морских технологий ДВО РАН Александра Щербатюка к 2,5 года заключения условно за махинации с контрактом на создание подводного аппарата.

«Щербатюк осужден по ст. 285, ч. 1 УК России к наказанию два года шесть месяцев лишения свободы условно с дополнительным наказанием в виде запрета занимать руководящие должности сроком два года шесть месяцев», — сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу объединённой судебной системы Приморья.

По версии следствия, Щербатюк заключил от имени института контракт с зарубежной компанией на создание автономного необитаемого подводного аппарата на сумму более 17,5 млн рублей. При этом он понимал, что штата сотрудников и материального обеспечения нет и работы будут выполняться за счёт имущества, находящегося в оперативном управлении института, и с помощью его сотрудников.

«Он заключил договор субподрядных работ на сумму 6 млн рублей, а через несколько месяцев увеличил его стоимость ещё на 10 млн рублей. Кроме того, им было заключено несколько договоров подряда с рабочими института в общей сложности свыше 2,5 млн рублей», — добавили в управлении СК России по Приморью.

Отмечается, что в итоге доходы на сумму более 7,5 млн рублей не поступили в распоряжение института, согласно уставу.

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