Экс-глава Сибирского отделения РАН приговорён к четырём годам условно за мошенничество
«Асеева Александра Леонидовича признать виновным... назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости судью Анну Панову.
Она добавила, что наказание в виде лишения свободы считается условным.
Асееву установлен испытательный срок продолжительностью три года.
1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.