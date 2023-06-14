Экс-глава Сибирского отделения РАН приговорён к четырём годам условно за мошенничество

Советский районный суд Новосибирска в среду осудил экс-председателя Сибирского отделения РАН академика Александра Асеева на четыре года лишения свободы условно по делу о незаконной приватизации коттеджа.

«Асеева Александра Леонидовича признать виновным... назначить наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей», — цитирует РИА Новости судью Анну Панову.

Она добавила, что наказание в виде лишения свободы считается условным.

Асееву установлен испытательный срок продолжительностью три года.

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.