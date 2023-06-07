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Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в шпионаже

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Лефортовский суд Москвы арестовал мужчину по подозрению в шпионаже.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.

«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матюхина А.Ю. по статье 276 УК России», — говорится в сообщении.

Ранее в Ижевске по обвинению во взяточничестве был осуждён 56-летний директор одного из республиканских бюджетных учреждений.

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.

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