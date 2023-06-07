Суд в Москве арестовал мужчину по подозрению в шпионаже
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на картотеку суда.
«Удовлетворено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении Матюхина А.Ю. по статье 276 УК России», — говорится в сообщении.
Ранее в Ижевске по обвинению во взяточничестве был осуждён 56-летний директор одного из республиканских бюджетных учреждений.
1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.