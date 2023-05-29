Директор бюджетного учреждения в Ижевске осуждён за взятку в размере 280 тысяч рублей
- РИА Новости
Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Удмуртии.
В период с 2020 по 2022 год осуждённый рассказал директору одной из коммерческих организаций о планируемых контрактах на поставку автозапчастей, а также за деньги заключил с ним преступную сделку: организация направляет предложение о заключении контракта с завышенной ценой, а экс-директор принимает его.
В результате он незаконно заработал 280 тыс. рублей.
В суде мужчина был признан виновным и приговорён к четырём годам лишения свободы условно.
1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.