Прими участие в поэтическом марафоне
Узнать больше
#поэZиярусскоголета

Директор бюджетного учреждения в Ижевске осуждён за взятку в размере 280 тысяч рублей

Короткая ссылка
В Ижевске по обвинению во взяточничестве осуждён 56-летний директор одного из республиканских бюджетных учреждений.
Директор бюджетного учреждения в Ижевске осуждён за взятку в размере 280 тысяч рублей
  • РИА Новости

Об этом сообщает izh.kp.ru со ссылкой на пресс-службу Следственного управления СК России по Удмуртии.

В период с 2020 по 2022 год осуждённый рассказал директору одной из коммерческих организаций о планируемых контрактах на поставку автозапчастей, а также за деньги заключил с ним преступную сделку: организация направляет предложение о заключении контракта с завышенной ценой, а экс-директор принимает его.

В результате он незаконно заработал 280 тыс. рублей.

В суде мужчина был признан виновным и приговорён к четырём годам лишения свободы условно.

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить