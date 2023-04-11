Более 20 ростовских полицейских подозревают в организации преступного сообщества

Более 20 полицейских Ростова-на-Дону подозреваются в организации преступного сообщества.

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупных размерах на общую сумму не менее 25 млн рублей.

В марте в Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о взяточничестве.

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.