Более 20 ростовских полицейских подозревают в организации преступного сообщества
- РИА Новости
Об этом сообщили в пресс-службе СК России.
«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, в результате преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупных размерах на общую сумму не менее 25 млн рублей.
В марте в Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о взяточничестве.
1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.