Более 20 ростовских полицейских подозревают в организации преступного сообщества

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Более 20 полицейских Ростова-на-Дону подозреваются в организации преступного сообщества.
Более 20 ростовских полицейских подозревают в организации преступного сообщества
  • РИА Новости

Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц ГУ МВД России по Ростовской области», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, в результате преступной деятельности участники преступного сообщества получили взятки в особо крупных размерах на общую сумму не менее 25 млн рублей.

В марте в Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о взяточничестве. 

1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.

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