В Москве задержали двух чиновников ФТС по делу о взяточничестве
- РИА Новости
«В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника ФТС», — сказал источник.
Он не привёл подробностей.
При этом «Российская газета» пишет, что в пресс-службе ФТС подтвердили факт задержания сотрудников службы.
«Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — заявили в пресс-службе.
1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.