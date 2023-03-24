В Москве задержали двух чиновников ФТС по делу о взяточничестве

В Москве задержали двух чиновников Федеральной таможенной службы (ФТС) по делу о взяточничестве. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

РИА Новости

«В рамках расследования уголовного дела о взяточничестве задержаны два высокопоставленных чиновника ФТС», — сказал источник. Он не привёл подробностей. При этом «Российская газета» пишет, что в пресс-службе ФТС подтвердили факт задержания сотрудников службы. «Факт задержания подтверждаем, идут следственные действия», — заявили в пресс-службе. 1 марта Дорогомиловский суд Москвы приговорил к десяти годам колонии экс-начальника управления дознания Федеральной таможенной службы (ФТС) генерал-лейтенанта Александра Кизлыка за злоупотребление должностными полномочиями.