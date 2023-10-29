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Прокуратура Дагестана: дело о беспорядках в аэропорту поставлено на контроль

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Прокуратура Дагестана поставила на контроль расследование уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Махачкалы.

«Прокуратурой республики поставлен на контроль ход расследования уголовного дела по факту массовых беспорядков в аэропорту Уйташ», — говорится в сообщении ведомства.

Ранее в связи с ситуацией вокруг аэропорта в Махачкале было возбуждено дело по статье об организации массовых беспорядков.

Аэропорт Махачкалы временно закрыли для обслуживания рейсов на прилёт и вылет. 

Самолёты, которые должны были совершить посадку в Махачкале, перенаправлены на запасные аэродромы.

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