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Более 90 учеников и учителей заразились кишечной инфекцией в школе в Рязани

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Ученики и учителя школы №1 имени Екимецкой в Рязани заразились норовирусной инфекцией, симптомы зафиксированы у 91 человека, сообщили в Роспотребнадзоре.
Более 90 учеников и учителей заразились кишечной инфекцией в школе в Рязани
  • РИА Новости

«Всего с 26 октября зарегистрирован 91 случай. Все заболевшие получают необходимое лечение, находятся под медицинским наблюдением», — говорится в заявлении ведомства.

Занятия в школе приостановили с 27 октября, и теперь там проводят дезинфекционные мероприятия. Также сотрудники Роспотребнадзора отобрали смывы с поверхностей, образцы готовой продукции, сырья и проводят лабораторные исследования.

Ранее сообщалось, что 15 человек были госпитализированы в Перми в связи с заражением кишечным гриппом.

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