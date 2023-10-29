Кардиолог Конев: диспансеризация позволит снизить риск развития инсультов

Доктор медицинских наук профессор, врач-кардиолог и геронтолог Юрий Конев в беседе с RT рассказал о причинах возникновения и мерах профилактики инсульта в молодом возрасте.

По словам специалиста, причинами инсульта в молодом возрасте могут быть низкая физическая активность и неправильное питание.

«Отсутствие физической активности — самая главная беда молодого поколения. А любовь к рафинированной пище и фастфуду ведёт к несбалансированности питания, что нарушает липидный обмен. Подобное может привести к раннему образованию атеросклеротическиподобных изменений в сосудах», — пояснил кардиолог.

По его словам, существует возможность генетической предрасположенности к инсульту.

«У кого-то есть риски, допустим, повышенной свёртываемость крови. Они проявляются в более молодые годы. У кого-то есть склонность к изменению мышечного тонуса, особенно тонуса гладких мышц сосудов. Все эти изменения при отсутствии физической активности проявляются в более ранние сроки», — рассказал Конев.

Собеседник RT также напомнил о важности контроля артериального давления.

«Болит голова, и молодой человек выпивает анальгетик, не задумываясь, что это может быть связано с повышением артериального давления. А артериальное давление — предшественник развития инсульта. Львиная доля людей, у которых развивается инсульт, страдают повышением давления. Особенно опасно, когда это повышенное давление не постоянная норма, а транзиторные «размахи» — ночные, дневные и т. д.» — отметил он.

Для профилактики инсульта в молодом возрасте врач посоветовал рационально питаться, быть физически активным, соблюдать режим сна и регулярно проходить медицинское обследование.

«Нормальный сон в ночное время суток. Есть такой регулятор у нас мощный — мелатонин. Он вырабатывается в организме только во время сна в тёмное время суток. Если его недостаточно, то регуляция артериального давления очень сильно страдает... Слежение за своими физическими параметрами. Измерить давление и посмотреть ЭКГ в молодом возрасте — это не долго. Бывает достаточно сдать кровь на анализ. Этот позволит осуществить более раннюю профилактику и снизить риск развития этих самых инсультов», — заключил кардиолог.

Ранее глава Федерального медико-биологического агентства России Вероника Скворцова заявила, что инсульт стремительно молодеет: в России от 5 до 8% случаев приходится на людей до 45 лет.