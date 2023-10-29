Завкафедрой Магомедов: снятие крупных сумм с карты может привести к блокировке

Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм.

По его словам, ИИ обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознаёт признаки нетипичной для каждого клиента операции. Магомедов отметил, что регулярное снятие крупных сумм вызывает у ИИ подозрения. Эксперт уточнил, что в таком случае платёж задержат для дополнительной проверки. Ранее Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет. Также аналитик Константин Зусманович посоветовал избегать банков, где не страхуют вклады.