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Завкафедрой Магомедов: снятие крупных сумм с карты может привести к блокировке

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Заведующий кафедрой «Интеллектуальные системы информационной безопасности» Института кибербезопасности и цифровых технологий РТУ МИРЭА Шамиль Магомедов рассказал в беседе с агентством «Прайм», что технологии искусственного интеллекта в ведущих банках могут заблокировать карту клиента при регулярном снятии крупных сумм.

По его словам, ИИ обрабатывает транзакции на базе математических моделей и распознаёт признаки нетипичной для каждого клиента операции.

Магомедов отметил, что регулярное снятие крупных сумм вызывает у ИИ подозрения.

Эксперт уточнил, что в таком случае платёж задержат для дополнительной проверки.

Ранее Сбербанк увеличил срок действия карт системы МИР до десяти лет.

Также аналитик Константин Зусманович посоветовал избегать банков, где не страхуют вклады.

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