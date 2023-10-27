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Аналитик Зусманович посоветовал избегать банков, где не страхуют вклады

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Управляющий партнёр экспертной группы «Механика финансов», финансовый аналитик, эксперт по корпоративным финансам и финансовым рискам Константин Зусманович посоветовал россиянам не доверять накопления банкам, не участвующим в системе страхования вкладов.
Аналитик Зусманович посоветовал избегать банков, где не страхуют вклады
  • globallookpress.com
  • © Maksim Konstantinov

«Вкладчикам, размещающим свои накопления на депозитах, рекомендую не связываться с банками, не участвующими в системе страхования вкладов», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Узнать, участвует ли банк в этой системе, можно на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Кроме того, чрезмерно высокие по сравнению с банками-конкурентами ставки по вкладам также должны насторожить вкладчиков, отметил Зусманович. По его словам, это может свидетельствовать о финансовых проблемах банка.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о роли китайского юаня в глобальной торговле. По его словам, доля юаня в международных экономических расчётах составляет 5% против доли американского доллара в 85%.

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