Аналитик Зусманович посоветовал избегать банков, где не страхуют вклады

Управляющий партнёр экспертной группы «Механика финансов», финансовый аналитик, эксперт по корпоративным финансам и финансовым рискам Константин Зусманович посоветовал россиянам не доверять накопления банкам, не участвующим в системе страхования вкладов.

«Вкладчикам, размещающим свои накопления на депозитах, рекомендую не связываться с банками, не участвующими в системе страхования вкладов», — поделился эксперт в беседе с URA.RU.

Узнать, участвует ли банк в этой системе, можно на сайте Агентства по страхованию вкладов.

Кроме того, чрезмерно высокие по сравнению с банками-конкурентами ставки по вкладам также должны насторожить вкладчиков, отметил Зусманович. По его словам, это может свидетельствовать о финансовых проблемах банка.

Ранее экономист Дмитрий Прокофьев в беседе с радио «Комсомольская правда» рассказал о роли китайского юаня в глобальной торговле. По его словам, доля юаня в международных экономических расчётах составляет 5% против доли американского доллара в 85%.