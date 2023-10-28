Мурашко заявил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей

Реализация проекта по увеличению производительности труда позволит освободить медиков от немедицинских обязанностей, чтобы увеличить время приёма пациентов, заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

«Сейчас один из серьёзных проектов — это в том числе увеличение производительности труда... Один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры», — цитирует его РИА Новости.

По словам министра, этот проект позволит врачу больше времени уделять пациенту.

Ранее стало известно, что в Москве открылась новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.

Также в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.