Мурашко заявил, что врачей освободят от немедицинских обязанностей
- РИА Новости
«Сейчас один из серьёзных проектов — это в том числе увеличение производительности труда... Один из блоков — это убрать от медицинского работника немедицинские процедуры», — цитирует его РИА Новости.
По словам министра, этот проект позволит врачу больше времени уделять пациенту.
Ранее стало известно, что в Москве открылась новая образовательная программа для врачей-терапевтов столичных флагманских медицинских центров по улучшению навыков оказания неотложной помощи.
Также в Москве расширили официальную библиотеку наборов данных для оценки и дополнительного обучения нейросетей в области медицины.