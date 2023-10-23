Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан приговорили к колонии
- РИА Новости
Об этом сообщает URA.RU.
1 августа двое нетрезвых молодых людей стали нецензурно ругать 19-летнюю девушку у фонтана «Слонёнок».
«Один из осуждённых насильно отвел её к фонтану, окунул её голову в воду», — говорится в сообщении.
Одновременно второй осуждённый нанёс потерпевшей удар в голову.
Один из осуждённых получил три года колонии, второй — три года и два месяца.
Ранее сообщалось, что пассажир умер после драки на борту самолёта Петербург — Минеральные Воды.