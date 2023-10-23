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Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан приговорили к колонии

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Двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за её цвета волос, отправят в колонию по приговору Красногорского райсуда.
Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан приговорили к колонии
  • РИА Новости

Об этом сообщает URA.RU.

1 августа двое нетрезвых молодых людей стали нецензурно ругать 19-летнюю девушку у фонтана «Слонёнок».

«Один из осуждённых насильно отвел её к фонтану, окунул её голову в воду», — говорится в сообщении.

Одновременно второй осуждённый нанёс потерпевшей удар в голову.

Один из осуждённых получил три года колонии, второй — три года и два месяца.

Ранее сообщалось, что пассажир умер после драки на борту самолёта Петербург — Минеральные Воды.

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