Напавших на девушку из-за цвета волос свердловчан приговорили к колонии

Двух жителей Каменска-Уральского (Свердловская область), которые топили девушку в фонтане из-за её цвета волос, отправят в колонию по приговору Красногорского райсуда.

Об этом сообщает URA.RU.

1 августа двое нетрезвых молодых людей стали нецензурно ругать 19-летнюю девушку у фонтана «Слонёнок».

«Один из осуждённых насильно отвел её к фонтану, окунул её голову в воду», — говорится в сообщении.

Одновременно второй осуждённый нанёс потерпевшей удар в голову.

Один из осуждённых получил три года колонии, второй — три года и два месяца.

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