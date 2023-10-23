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Два человека пострадали во время драки на площадке для собак в Петербурге

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В посёлке Парголово Выборгского района Санкт-Петербурга на площадке для выгула собак произошла массовая драка, двое мужчин пострадали, три человека доставлены в отделение полиции. Об этом сообщило издание 78.ru.
Два человека пострадали во время драки на площадке для собак в Петербурге
  • РИА Новости

По представленным данным, звонок от местной жительницы поступил в дежурную часть в воскресенье вечером. По словам женщины, на площадке произошла драка, в результате которой пострадал её муж и знакомый.

«Прибывшие полицейские узнали, что в драке участвовали пьяные люди. На двух мужчин и женщину составлены административные протоколы. Сейчас они находятся в изоляторе. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела», — говорится в публикации.

Двое пострадавших мужчин обратились к медикам спустя несколько часов. У одного из них врачи диагностировали химический ожог лица I степени, у второго — ушиб челюсти.

Ранее сообщалось, что пассажир умер после драки на борту самолёта Петербург — Минеральные Воды.

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