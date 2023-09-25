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Пассажир умер после драки на борту самолёта Петербург — Минеральные Воды

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По факту смерти пассажира после драки на борту самолёта Санкт-Петербург — Минеральные Воды проводится проверка, сообщает пресс-служба управления на транспорте МВД России по СКФО.
Пассажир умер после драки на борту самолёта Петербург — Минеральные Воды
  • Gettyimages.ru

Как пишет 78.ru, конфликт произошёл между двумя петербуржцами 42 и 36 лет.

Один из пассажиров, 55-летний житель Пятигорска, сделал им замечание по поводу поведения, за что получил удар по голове.

Уже после приземления пострадавшему стало плохо. Прибывшие на место врачи скорой помощи спасти его не смогли.

В отношении нарушителей составили административные протоколы.

Одного из хулиганов задержали, в отношении него возбудили уголовное дело. В настоящее время выясняются все обстоятельства произошедшего.

По информации издания, инцидент произошёл 20 сентября. У погибшего случился инфаркт.

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