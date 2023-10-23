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Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову

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Первый апелляционный суд общей юрисдикции признал законным приговор основателю Group-IB Илье Сачкову, который был осуждён на 14 лет колонии за госизмену.
Суд признал законным приговор основателю Group-IB Сачкову
  • РИА Новости

«Приговор Московского городского суда оставить без изменений, апелляционную жалобу — без удовлетворения», — приводит РИА Новости решение судебной коллегии.

Судебное заседание проходило в закрытом режиме.

В августе защита Сачкова обжаловала приговор суда о заключении на 14 лет по делу о госизмене.

Основателя Group-IB Илью Сачкова 26 июля приговорили к 14 годам колонии строгого режима с ограничением свободы на год и штрафом в размере 500 тыс. рублей по делу о госизмене.

В декабре 2021 года Сачков заявил, что обвинение никак не связано с деятельностью Group-IB.

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