Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах ко второму чтению

Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах президента, внесённые ко второму чтению. Уточнения документа касаются проведения выборов на территориях, где введено военное положение.

Как поясняет «Парламентская газета», поправки группы парламентариев рекомендованы ко второму чтению на заседании комитета по госстроительству и законодательству.

Поправки уточняют, что в случае введения военного положения на части российской территории выборы там могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав.

ЦИК при этом может установить особенности подготовки и проведения выборов.

Военное положение сейчас действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, поправки включают в себя уточнённые формулировки о возможности софинансирования избирательного процесса региональными бюджетами. Ещё они коснутся правил фото- и видеосъёмки на избирательных участках в воинских частях.

В начале октября проект об уточнении положений закона о выборах президента России внесли в Госдуму.