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Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах ко второму чтению

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Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах президента, внесённые ко второму чтению. Уточнения документа касаются проведения выборов на территориях, где введено военное положение.
Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах ко второму чтению
  • РИА Новости

Как поясняет «Парламентская газета», поправки группы парламентариев рекомендованы ко второму чтению на заседании комитета по госстроительству и законодательству.

Поправки уточняют, что в случае введения военного положения на части российской территории выборы там могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав.

ЦИК при этом может установить особенности подготовки и проведения выборов.

Военное положение сейчас действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.

Кроме того, поправки включают в себя уточнённые формулировки о возможности софинансирования избирательного процесса региональными бюджетами. Ещё они коснутся правил фото- и видеосъёмки на избирательных участках в воинских частях.

В начале октября проект об уточнении положений закона о выборах президента России внесли в Госдуму.

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