Комитет Госдумы поддержал поправки в закон о выборах ко второму чтению
- РИА Новости
Как поясняет «Парламентская газета», поправки группы парламентариев рекомендованы ко второму чтению на заседании комитета по госстроительству и законодательству.
Поправки уточняют, что в случае введения военного положения на части российской территории выборы там могут проводиться в соответствии с законом об основных гарантиях избирательных прав.
ЦИК при этом может установить особенности подготовки и проведения выборов.
Военное положение сейчас действует в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областях.
Кроме того, поправки включают в себя уточнённые формулировки о возможности софинансирования избирательного процесса региональными бюджетами. Ещё они коснутся правил фото- и видеосъёмки на избирательных участках в воинских частях.
В начале октября проект об уточнении положений закона о выборах президента России внесли в Госдуму.