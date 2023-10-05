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Проект об уточнении положений закона о выборах президента России внесли в Думу

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Поправки в закон о выборах президента России внесены в Государственную думу, заявил глава думского комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников.
Проект об уточнении положений закона о выборах президента России внесли в Думу
  • globallookpress.com

Об этом пишет ТАСС.

По его словам, законопроект синхронизирует изменения в избирательном законодательстве в части единого подхода к выборам всех уровней власти.

Крашенинников добавил, что по законодательству выборы президента России должны состояться в середине марта следующего года, а окончательное решение о дате выборов будет принято Советом Федерации в декабре этого года.

12 сентября российский лидер Владимир Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года.

По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

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