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Песков заявил, что у него нет данных о старте президентской кампании в ноябре

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что у него нет данных о старте президентской кампании в ноябре.
Песков заявил, что у него нет данных о старте президентской кампании в ноябре
  • РИА Новости

Об этом он сказал, отвечая на вопрос журналистов.

«Мне ничего не известно [о том], что президентская кампания будет официально объявлена в ноябре», — заявил представитель Кремля.

В сентябре Путин, отвечая на вопрос о возможности участия в выборах президента, заявил, что парламент должен назначить дату выборов в конце года. По его словам, тогда и можно будет говорить об участии в них.

До этого Песков сообщил, что Путин ещё не заявлял, что будет выдвигать свою кандидатуру на выборах, но если это произойдёт, то реальную конкуренцию ему составить никто не сможет.

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