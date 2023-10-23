Дерматолог Петрова предостерегла от длительного ношения резиновых сапог

Врач-дерматолог «СберЗдоровье» Светлана Петрова посоветовала воздержаться от длительного ношения резиновых сапог.

«Как правило, в резиновых сапогах нет циркуляции воздуха. Внутри такой обуви влажно, потому что ноги потеют, а тепло — это благоприятная среда для размножения бактерий и грибков», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

По её словам, у резиновых сапог нередко ограничена поддержка стопы и амортизации, а неправильное распределение веса и нагрузки на ноги может привести к возникновению болей, воспалительным заболеваниям суставов и другим ортопедическим проблемам.

«В каких бы условиях вы ни носили такую обувь, после каждого использования тщательно её проветривайте и прослушивайте», — добавила Петрова.

Ранее создатель всероссийского портала о здоровом образе жизни и основатель проекта «Диван Фитнес» Дарья Кожевникова в беседе с НСН заявила, что спортивное питание стало модным, но у такого тренда есть свои недостатки.