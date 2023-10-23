На станции «Маяковская» в Москве поженились 20 пар с начала года
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает НСН.
«Несмотря на неординарность площадки и ночное время бракосочетания, во время церемонии соблюдаются все традиционные элементы. Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожёны ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами», — заявила Ракова.
Возможность зарегистрировать брак в метро появилась у жителей столицы в 2021 году. Для регистрации на «Маяковской» необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1.
Ранее сообщалось, что на Ставрополье за лето зарегистрировали более 5 тыс. браков.