На станции «Маяковская» в Москве поженились 20 пар с начала года

Заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на станции «Маяковская» Московского метрополитена с начала 2023 года поженились 20 пар.

Об этом сообщает НСН.

«Несмотря на неординарность площадки и ночное время бракосочетания, во время церемонии соблюдаются все традиционные элементы. Вестибюль станции украшается свадебным декором, гости приветствуют пару под марш Мендельсона, звучит речь ведущей, молодожёны ставят подписи в записи акта и обмениваются кольцами», — заявила Ракова.

Возможность зарегистрировать брак в метро появилась у жителей столицы в 2021 году. Для регистрации на «Маяковской» необходимо лично подать заявление во Дворце бракосочетания №1.

Ранее сообщалось, что на Ставрополье за лето зарегистрировали более 5 тыс. браков.