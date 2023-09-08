На Ставрополье за лето зарегистрировали более 5 тысяч браков

В Ставропольском крае зарегистрировали более 5 тыс. браков за три летних месяца — на 245 больше, чем за тот же период прошлого года. Больше всего браков заключили в краевой столице — 1,7 тыс.

Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление ЗАГС по региону.

Популярными датами для свадеб этим летом стали 23.06.2023 — в этот день было зарегистрировано 200 браков, а также 8 июля — День Петра и Февронии — 250 браков.

После Краснодара больше всего свадеб сыграли в Пятигорске — 434 и Невинномысске — 315.

Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на церемониях бракосочетания в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе 23 августа нейросеть сгенерировала для новобрачных варианты семейных гербов.