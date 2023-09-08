На Ставрополье за лето зарегистрировали более 5 тысяч браков
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Об этом сообщает ИА «Победа26» со ссылкой на управление ЗАГС по региону.
Популярными датами для свадеб этим летом стали 23.06.2023 — в этот день было зарегистрировано 200 браков, а также 8 июля — День Петра и Февронии — 250 браков.
После Краснодара больше всего свадеб сыграли в Пятигорске — 434 и Невинномысске — 315.
Ранее заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова рассказала, что на церемониях бракосочетания в рамках Московского урбанистического форума (МУФ) в Гостином Дворе 23 августа нейросеть сгенерировала для новобрачных варианты семейных гербов.